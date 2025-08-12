Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека - РИА Новости, 12.08.2025
04:45 12.08.2025
В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
происшествия
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении. Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа. "Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
республика ингушетия
россия
происшествия, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении.
Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа.
"Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
