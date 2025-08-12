https://ria.ru/20250812/dtp-2034704718.html
В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении. Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа. "Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
