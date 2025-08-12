https://ria.ru/20250812/dtp-2034704718.html

В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека

В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека - РИА Новости, 12.08.2025

В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:45:00+03:00

2025-08-12T04:45:00+03:00

2025-08-12T04:45:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении. Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа. "Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250811/chp-2034598955.html

https://ria.ru/20250811/dtp-2034687145.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)