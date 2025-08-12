https://ria.ru/20250812/dron-2034877125.html

Четыре ребенка пострадали при украинской атаке в ДНР

Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T18:59:00+03:00

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки) ранения средней степени тяжести получили четверо детей", - написал мэр в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

