К системе цифровых разрешений на полет дронов подключат органы власти

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Росавиация планирует завершить работы по массовому подключению органов власти всех уровней к системе выдачи цифровых согласований на полеты дронов весной 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Потемкин. "В итоге к выдаче согласований в цифровом виде мы должны подключить органы власти всех уровней. Я думаю, что работу по массовому подключению мы завершим весной следующего года", - рассказал Потемкин в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Возможность согласования в цифровом виде полетов дронов над населенными пунктами была реализована в конце 2024 года. Сейчас в работу над оптимизацией этой муниципальной услуги активно включилось Минэкономразвития, сообщил замглавы Росавиации. Цифровая платформа Единой системы организации воздушного движения будет работать по принципу "одного окна". Пользователь сможет начертить маршрут полета и сразу понять, какие согласования нужно получить. После этого система сама их автоматически направит в нужное ведомство, соберет ответы и вернет уже результат. Минтранс РФ 11 августа сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается создать единую систему идентификации и ежесекундно передавать данные о полетах гражданских дронов в надзорные органы с помощью трекеров, подключенных к госсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Ранее, 1 августа, кабмин утвердил новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров.

