https://ria.ru/20250812/donetsk-2034882485.html
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:27:00+03:00
2025-08-12T19:27:00+03:00
2025-08-12T19:58:00+03:00
донецк
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели три взрыва