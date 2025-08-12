Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 12.08.2025 (обновлено: 19:58 12.08.2025)
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2025
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
В небе над Донецком прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
