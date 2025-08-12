Рейтинг@Mail.ru
Для россиян предложили ввести базовый доход - РИА Новости, 12.08.2025
14:41 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/dokhod-2034801959.html
Для россиян предложили ввести базовый доход
Для россиян предложили ввести базовый доход - РИА Новости, 12.08.2025
Для россиян предложили ввести базовый доход
2025-08-12T14:41:00+03:00
2025-08-12T14:41:00+03:00
россия
александр бабаков
госдума рф
общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению. Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни. "Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное - социальная защищенность", - уточнил он.
россия
россия, александр бабаков, госдума рф, общество
Россия, Александр Бабаков, Госдума РФ, Общество
Для россиян предложили ввести базовый доход

СР предложила ввести базовый доход для всех россиян

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению.
Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни.
"Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное - социальная защищенность", - уточнил он.
