https://ria.ru/20250812/dokhod-2034801959.html

Для россиян предложили ввести базовый доход

Для россиян предложили ввести базовый доход - РИА Новости, 12.08.2025

Для россиян предложили ввести базовый доход

Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:41:00+03:00

2025-08-12T14:41:00+03:00

2025-08-12T14:41:00+03:00

россия

александр бабаков

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению. Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни. "Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное - социальная защищенность", - уточнил он.

https://ria.ru/20250811/gosduma-2034539332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр бабаков, госдума рф, общество