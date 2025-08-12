https://ria.ru/20250812/dnr-2034870464.html
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 47550 абонентов", - написал мэр в Telegram-канале. Мэр также добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии боевого соприкосновения.
