Рейтинг@Mail.ru
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.08.2025
18:24 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/dnr-2034870464.html
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.08.2025
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света
Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:24:00+03:00
2025-08-12T18:24:00+03:00
происшествия
ленинский район
донецк
кировское (донецкая область)
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 47550 абонентов", - написал мэр в Telegram-канале. Мэр также добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250810/yugra-2034457259.html
ленинский район
донецк
кировское (донецкая область)
происшествия, ленинский район, донецк, кировское (донецкая область), алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Ленинский район, Донецк, Кировское (Донецкая область), Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света

Мэр Кулемзин: почти 48 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 47550 абонентов", - написал мэр в Telegram-канале.
Мэр также добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.
Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии боевого соприкосновения.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Югра до конца года восстановит лицей и детсад в донецкой Макеевке
10 августа, 18:26
 
ПроисшествияЛенинский районДонецкКировское (Донецкая область)Алексей Кулемзин (Донецк)
 
 
