Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить диалог - РИА Новости, 12.08.2025
17:47 12.08.2025
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить диалог
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
арарат мирзоян
джейхун байрамов
никол пашинян
обсе
ЕРЕВАН, 12 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ход реализации подписанной в Вашингтоне совместной декларации и договорились продолжить прямой диалог, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "Министры обсудили ход реализации совместной декларации, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне, а также меры по укреплению доверия. Мирзоян и Байрамов обменялись мнениями по региональным вопросам и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога", - говорится в сообщении. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
ЕРЕВАН, 12 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ход реализации подписанной в Вашингтоне совместной декларации и договорились продолжить прямой диалог, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"Министры обсудили ход реализации совместной декларации, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне, а также меры по укреплению доверия. Мирзоян и Байрамов обменялись мнениями по региональным вопросам и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога", - говорится в сообщении.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
