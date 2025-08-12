https://ria.ru/20250812/deti-2034882989.html
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, пострадали дети
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Пятеро детей получили ранения при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы. Четырех девочек четырех, шести, девяти, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ", — написал он.У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи их переведут в детскую областную клиническую больницу. Как сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, сейчас все пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести.В доме при детонации пробило кровлю и потолок, выбило стекла.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
