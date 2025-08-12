https://ria.ru/20250812/deti-2034882989.html

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, пострадали дети

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, пострадали дети - РИА Новости, 12.08.2025

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, пострадали дети

Пятеро детей получили ранения при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T19:29:00+03:00

2025-08-12T19:29:00+03:00

2025-08-12T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Пятеро детей получили ранения при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы. Четырех девочек четырех, шести, девяти, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ", — написал он.У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи их переведут в детскую областную клиническую больницу. Как сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, сейчас все пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести.В доме при детонации пробило кровлю и потолок, выбило стекла.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, вячеслав гладков