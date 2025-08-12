https://ria.ru/20250812/chp-2034906891.html
В Адыгее ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома
Открытое горение на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
майкоп
россия
республика адыгея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Открытое горение на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар произошел в многоквартирном доме в Майкопе, загорелось мансардное помещение, площадь возгорания составила 950 квадратных метров. "На месте пожара в Майкопе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250812/pozhar-2034825182.html
майкоп
россия
республика адыгея
Происшествия, Майкоп, Россия, Республика Адыгея, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома
