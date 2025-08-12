https://ria.ru/20250812/chp-2034906891.html

В Адыгее ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома

В Адыгее ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома - РИА Новости, 12.08.2025

В Адыгее ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома

Открытое горение на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T23:54:00+03:00

2025-08-12T23:54:00+03:00

2025-08-12T23:54:00+03:00

происшествия

майкоп

россия

республика адыгея

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Открытое горение на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар произошел в многоквартирном доме в Майкопе, загорелось мансардное помещение, площадь возгорания составила 950 квадратных метров. "На месте пожара в Майкопе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250812/pozhar-2034825182.html

майкоп

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, майкоп, россия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)