В Адыгее локализовали пожар на кровле жилого дома
Пожар на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея, где загорелось мансардное помещение, локализован, сообщи в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пожар на кровле жилого дома в Майкопе в республике Адыгея, где загорелось мансардное помещение, локализован, сообщи в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар произошел в многоквартирном доме в городе Майкопе в республике Адыгея, загорелось мансардное помещение, площадь возгорания составила 950 квадратных метров. "Пожар на кровле многоквартирного дома в Майкопе локализован", - говорится в сообщении.
