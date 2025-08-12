Пожар локализовали в районе Запорожской АЭС

https://ria.ru/20250812/chp-2034890231.html

Пожар, возникший из-за обстрелов ВСУ в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС, локализован, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 12.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пожар, возникший из-за обстрелов ВСУ в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС, локализован, сообщает пресс-служба атомной станции.Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания."Прямым следствием этих целенаправленных обстрелов стало возгорание в районе гидротехнических сооружений станции. Специализированные пожарные расчеты немедленно привлечены к тушению. На данный момент пожар локализован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.По данным пресс-службы, среди работников станции и населения близлежащих населенных пунктов пострадавших нет."Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории в настоящее время соответствует естественным значениям и не превышает норму", - подчеркнули в пресс-службе.В пресс-службе подчеркнули, что ВСУ вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС, начиная с утра вторника."Администрация ЗАЭС вновь заявляет о недопустимости и крайней опасности любых военных действий в непосредственной близости от атомного объекта. Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелейшим последствиям", - говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

