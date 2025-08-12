https://ria.ru/20250812/chp-2034853414.html

На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины

На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины

2025-08-12T17:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки по факту видео, где умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в управлении сообщали о начале проверки по факту обнаружения видеопубликации, на которой сотрудники ритуальных услуг в станице Гастагаевской Анапы положили усопшего в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове. "По результатам проведённой проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

краснодарский край

2025

