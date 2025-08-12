Рейтинг@Mail.ru
На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/chp-2034853414.html
На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины
На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины - РИА Новости, 12.08.2025
На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины
Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки по факту видео, где умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:22:00+03:00
2025-08-12T17:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки по факту видео, где умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в управлении сообщали о начале проверки по факту обнаружения видеопубликации, на которой сотрудники ритуальных услуг в станице Гастагаевской Анапы положили усопшего в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове. "По результатам проведённой проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250408/samara-2009982903.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани не стали возбуждать дело после видео с похоронами голого мужчины

Полиция не стала возбуждать дело после видео похорон мужчины с пакетом на голове

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки по факту видео, где умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в управлении сообщали о начале проверки по факту обнаружения видеопубликации, на которой сотрудники ритуальных услуг в станице Гастагаевской Анапы положили усопшего в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове.
"По результатам проведённой проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег
8 апреля, 11:54
 
ПроисшествияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала