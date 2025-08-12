https://ria.ru/20250812/chp-2034840429.html

В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи

происшествия

россия

чебоксары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Четверых жителей Чувашии признали виновными в поджоге вышек сотовой связи по заданию куратора из интернета, один из них осужден на 2 года колонии-поселения, трое отделались условными сроками, сообщило УФСБ региона. Установлено, что в мае 2024 года фигуранты вступили в сговор с неизвестным лицом через интернет. Получив задание в Telegram-канале, молодые люди за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях в Северо-западном и Новоюжном районах Чебоксар, в результате чего технологическое оборудование вышло из строя. Поджоги были зафиксированы на видео и отправлены куратору как отчет. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Чувашии. "Верховный суд Чувашии вынес обвинительный приговор четверым местным жителям по уголовному делу о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ч. 2 ст. 215.2 УК РФ). Организатор осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Остальным участникам назначено условное наказание в виде лишения свободы от 1 года до 1,5 лет с испытательными сроками от 1,5 до 2 лет, а также штрафов в размере 20 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.

