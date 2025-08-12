Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/chp-2034840429.html
В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи
В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи - РИА Новости, 12.08.2025
В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи
Четверых жителей Чувашии признали виновными в поджоге вышек сотовой связи по заданию куратора из интернета, один из них осужден на 2 года колонии-поселения,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:33:00+03:00
2025-08-12T16:33:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Четверых жителей Чувашии признали виновными в поджоге вышек сотовой связи по заданию куратора из интернета, один из них осужден на 2 года колонии-поселения, трое отделались условными сроками, сообщило УФСБ региона. Установлено, что в мае 2024 года фигуранты вступили в сговор с неизвестным лицом через интернет. Получив задание в Telegram-канале, молодые люди за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях в Северо-западном и Новоюжном районах Чебоксар, в результате чего технологическое оборудование вышло из строя. Поджоги были зафиксированы на видео и отправлены куратору как отчет. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Чувашии. "Верховный суд Чувашии вынес обвинительный приговор четверым местным жителям по уголовному делу о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ч. 2 ст. 215.2 УК РФ). Организатор осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Остальным участникам назначено условное наказание в виде лишения свободы от 1 года до 1,5 лет с испытательными сроками от 1,5 до 2 лет, а также штрафов в размере 20 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032589669.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чебоксары
Происшествия, Россия, Чебоксары
В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи

В Чувашии четверых жителей осудили за поджог вышек сотовой связи за 20 тыс руб

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Четверых жителей Чувашии признали виновными в поджоге вышек сотовой связи по заданию куратора из интернета, один из них осужден на 2 года колонии-поселения, трое отделались условными сроками, сообщило УФСБ региона.
Установлено, что в мае 2024 года фигуранты вступили в сговор с неизвестным лицом через интернет. Получив задание в Telegram-канале, молодые люди за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях в Северо-западном и Новоюжном районах Чебоксар, в результате чего технологическое оборудование вышло из строя. Поджоги были зафиксированы на видео и отправлены куратору как отчет.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Чувашии.
"Верховный суд Чувашии вынес обвинительный приговор четверым местным жителям по уголовному делу о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ч. 2 ст. 215.2 УК РФ). Организатор осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Остальным участникам назначено условное наказание в виде лишения свободы от 1 года до 1,5 лет с испытательными сроками от 1,5 до 2 лет, а также штрафов в размере 20 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Последствия поджога кабины тепловоза на станции Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора
31 июля, 14:10
 
ПроисшествияРоссияЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала