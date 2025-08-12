Рейтинг@Mail.ru
Двое мужчин на Урале отправились в поездку в вагоне с углем - РИА Новости, 12.08.2025
15:41 12.08.2025 (обновлено: 15:52 12.08.2025)
Двое мужчин на Урале отправились в поездку в вагоне с углем
происшествия
екатеринбург
краснодар
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
южно-уральская железная дорога
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Двое мужчин из Екатеринбурга пытались уехать в Краснодар в вагоне с углем, однако на станции в Челябинской области их обнаружили и высадили из поезда, после чего выписали им штрафы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. По данным ведомства, ночью во вторник в полицию поступило сообщение от дежурной по станции Флюсовая Южно-Уральской железной дороги о том, что машинист грузового поезда обнаружил в вагоне с углем двух мужчин. "Прибывшие на место транспортные полицейские установили двоих жителей Екатеринбурга, 1997 и 2000 годов рождения, которые ехали в вагоне с углем. Со слов нарушителей, они залезли в грузовой полувагон в столице Урала и планировали таким образом добраться до Краснодара. С собой у них были рюкзаки с вещами", - рассказали в ведомстве. Мужчин сняли с грузового поезда. За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте им назначили штрафы по две тысячи рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, у молодых людей было с собой 5000 рублей. Они двигались в нужном направлении, но, к счастью, не уехали дальше Челябинской области, путешествуя столь опасным способом, добавил собеседник агентства.
происшествия, екатеринбург, краснодар, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), южно-уральская железная дорога
Происшествия, Екатеринбург, Краснодар, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Южно-Уральская железная дорога
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Двое мужчин из Екатеринбурга пытались уехать в Краснодар в вагоне с углем, однако на станции в Челябинской области их обнаружили и высадили из поезда, после чего выписали им штрафы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
По данным ведомства, ночью во вторник в полицию поступило сообщение от дежурной по станции Флюсовая Южно-Уральской железной дороги о том, что машинист грузового поезда обнаружил в вагоне с углем двух мужчин.
"Прибывшие на место транспортные полицейские установили двоих жителей Екатеринбурга, 1997 и 2000 годов рождения, которые ехали в вагоне с углем. Со слов нарушителей, они залезли в грузовой полувагон в столице Урала и планировали таким образом добраться до Краснодара. С собой у них были рюкзаки с вещами", - рассказали в ведомстве.
Мужчин сняли с грузового поезда. За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте им назначили штрафы по две тысячи рублей.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, у молодых людей было с собой 5000 рублей. Они двигались в нужном направлении, но, к счастью, не уехали дальше Челябинской области, путешествуя столь опасным способом, добавил собеседник агентства.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь 16-летнему зацеперу, получившему удар током во время поездки на поезде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
10 апреля, 16:33
 
ПроисшествияЕкатеринбургКраснодарЧелябинская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Южно-Уральская железная дорога
 
 
