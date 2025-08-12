https://ria.ru/20250812/chp-2034811489.html
Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар
Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар - РИА Новости, 12.08.2025
Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар
Сухая растительность загорелась на площади порядка одного гектара в Бахчисарайском районе Крыма, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, к тушению пожара... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:13:00+03:00
2025-08-12T15:13:00+03:00
2025-08-12T15:26:00+03:00
республика крым
происшествия
россия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади порядка одного гектара в Бахчисарайском районе Крыма, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое. На данный момент площадь пожара 1 гектар. Осложняют тушение жаркая, сухая погода с порывами ветра", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 160 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250812/yaroslavl-2034703952.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Происшествия, Россия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар
Сухая растительность загорелась на площади в 1 га в Бахчисарайском районе Крыма