15:13 12.08.2025 (обновлено: 15:26 12.08.2025)
Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар
республика крым
происшествия
россия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади порядка одного гектара в Бахчисарайском районе Крыма, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое. На данный момент площадь пожара 1 гектар. Осложняют тушение жаркая, сухая погода с порывами ветра", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 160 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.
республика крым, происшествия, россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Происшествия, Россия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади порядка одного гектара в Бахчисарайском районе Крыма, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое. На данный момент площадь пожара 1 гектар. Осложняют тушение жаркая, сухая погода с порывами ветра", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 160 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.
Республика КрымПроисшествияРоссияМи-8 АМТШМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
