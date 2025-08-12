https://ria.ru/20250812/chp-2034811489.html

Сухая растительность загорелась в Крыму на площади в один гектар

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади порядка одного гектара в Бахчисарайском районе Крыма, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое. На данный момент площадь пожара 1 гектар. Осложняют тушение жаркая, сухая погода с порывами ветра", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 160 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.

