Мэр Чикаго выступил против отправки нацгвардии в город

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отправка национальной гвардии в город Чикаго, расположенный в американском штате Иллинойс, лишь приведет к дестабилизации ситуации в городе, считает мэр Брэндон Джонсон. В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. "На прошлой неделе мы узнали, что президент Трамп сократил финансирование программ по предотвращению насилия на 158 миллионов долларов в таких городах, как Чикаго. И это вдобавок к ликвидации администрацией Трампа управления по предотвращению вооруженного насилия и отмене по всей стране грантов на программы, направленные против насилия, на сумму более 800 миллионов долларов. Если президент Трамп хочет помочь сделать Чикаго безопаснее, он может начать выделать средства на программы по борьбе с насилием… Отправка национальной гвардии лишь приведет к дестабилизации ситуации в нашем городе и подорвет наши усилия по обеспечению общественной безопасности", - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте городского совета. По словам мэра, с самых первых его дней на посту общественная безопасность была главным приоритетом. Как отмечается в коммюнике, под его руководством удалось снизить количество убийств более чем на 30 процентов, а число случаев стрельбы - почти на 40. Ранее Трамп заявлял, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость. Он отметил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США.

