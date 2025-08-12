Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме - РИА Новости, 12.08.2025
11:11 12.08.2025
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме - РИА Новости, 12.08.2025
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме
Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
пермский край
россия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 78-летний мужчина решил заняться просушкой и обеззараживанием овощной ямы. Он поставил в неё ведро с тлеющими углями, после чего наглухо закрыл помещение. Примерно через три дня хозяин спустился в яму и потерял сознание. Его 77-летняя супруга позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Приехавшие на место сотрудники МЧС подняли из ямы тела трех погибших. Все люди скончались в результате отравления угарным газом. По информации краевого МЧС, инцидент произошел в деревне Горбуново под Пермью. "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме", - говорится в сообщении.
пермский край
россия
пермь
происшествия, пермский край, россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме

В Пермском крае три члена семьи погибли из-за угарного газа в овощной яме

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 78-летний мужчина решил заняться просушкой и обеззараживанием овощной ямы. Он поставил в неё ведро с тлеющими углями, после чего наглухо закрыл помещение. Примерно через три дня хозяин спустился в яму и потерял сознание. Его 77-летняя супруга позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Приехавшие на место сотрудники МЧС подняли из ямы тела трех погибших. Все люди скончались в результате отравления угарным газом. По информации краевого МЧС, инцидент произошел в деревне Горбуново под Пермью.
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме", - говорится в сообщении.
ПроисшествияПермский крайРоссияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
