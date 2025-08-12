https://ria.ru/20250812/chelovek-2034747782.html
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме - РИА Новости, 12.08.2025
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме
Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:11:00+03:00
2025-08-12T11:11:00+03:00
2025-08-12T11:11:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 78-летний мужчина решил заняться просушкой и обеззараживанием овощной ямы. Он поставил в неё ведро с тлеющими углями, после чего наглухо закрыл помещение. Примерно через три дня хозяин спустился в яму и потерял сознание. Его 77-летняя супруга позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Приехавшие на место сотрудники МЧС подняли из ямы тела трех погибших. Все люди скончались в результате отравления угарным газом. По информации краевого МЧС, инцидент произошел в деревне Горбуново под Пермью. "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/gaz-1999673476.html
пермский край
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме
В Пермском крае три члена семьи погибли из-за угарного газа в овощной яме