В Пермском крае три человека погибли из-за угарного газа в овощной яме

Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.08.2025

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели жителя Пермского края, его дочери и зятя в овощной яме от отравления угарным газом, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 78-летний мужчина решил заняться просушкой и обеззараживанием овощной ямы. Он поставил в неё ведро с тлеющими углями, после чего наглухо закрыл помещение. Примерно через три дня хозяин спустился в яму и потерял сознание. Его 77-летняя супруга позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Приехавшие на место сотрудники МЧС подняли из ямы тела трех погибших. Все люди скончались в результате отравления угарным газом. По информации краевого МЧС, инцидент произошел в деревне Горбуново под Пермью. "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту гибели трех лиц в результате отравления угарным газом в овощной яме", - говорится в сообщении.

