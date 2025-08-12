Рейтинг@Mail.ru
17:15 12.08.2025 (обновлено: 17:40 12.08.2025)
Путин рассказал, что нужно учесть правительству при подготовке бюджета
владимир путин
экономика
россия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать обстановку на глобальных рынках при подготовке нового бюджета."Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках (при подготовке нового бюджета - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать обстановку на глобальных рынках при подготовке нового бюджета.
"Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках (при подготовке нового бюджета - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
