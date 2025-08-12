https://ria.ru/20250812/byudzhet-2034849170.html

Путин рассказал, что нужно учесть правительству при подготовке бюджета

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать обстановку на глобальных рынках при подготовке нового бюджета. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать обстановку на глобальных рынках при подготовке нового бюджета."Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках (при подготовке нового бюджета - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

