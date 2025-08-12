Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее - РИА Новости, 12.08.2025
10:54 12.08.2025
Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украина должна иметь свободу определять свое будущее, говорится в заявлении лидеров ЕС на фоне предстоящих переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. "Народ Украины должен иметь свободу определять свое будущее", - указывается в документе. В ЕС также отметили, что "Евросоюз подчёркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на её пути к членству в ЕС". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украина должна иметь свободу определять свое будущее, говорится в заявлении лидеров ЕС на фоне предстоящих переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
"Народ Украины должен иметь свободу определять свое будущее", - указывается в документе.
В ЕС также отметили, что "Евросоюз подчёркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на её пути к членству в ЕС".
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
08:00
 
