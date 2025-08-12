https://ria.ru/20250812/buduschee-2034742547.html

Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее

Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее - РИА Новости, 12.08.2025

Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее

Украина должна иметь свободу определять свое будущее, говорится в заявлении лидеров ЕС на фоне предстоящих переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T10:54:00+03:00

2025-08-12T10:54:00+03:00

2025-08-12T10:54:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украина должна иметь свободу определять свое будущее, говорится в заявлении лидеров ЕС на фоне предстоящих переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. "Народ Украины должен иметь свободу определять свое будущее", - указывается в документе. В ЕС также отметили, что "Евросоюз подчёркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на её пути к членству в ЕС". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз