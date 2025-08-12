https://ria.ru/20250812/britaniya-2034899884.html

Вэнс встретится в Лондоне с британским политиком Фаражем, пишет FT

Вэнс встретится в Лондоне с британским политиком Фаражем, пишет FT - РИА Новости, 12.08.2025

Вэнс встретится в Лондоне с британским политиком Фаражем, пишет FT

12.08.2025

ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего августовского отпуска в Великобритании встретится с лидером британской правопопулистской партии Reform UK Найджелом Фаражем, но не с лидером парламентской оппозиции от партии консерваторов Кеми Баденок, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Вэнс находится в Великобритании с частным визитом. Ранее он встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, с которым обсудил двусторонние отношения и международную повестку. "Лидер Reform UK Найджел Фараж добился встречи с Джей Ди Вэнсом во время визита вице-президента США в Великобританию, как и потенциальный лидер консерваторов Роберт Дженрик, в то время как встречи с Кеми Баденок не будет", - пишет издание. По информации газеты, встреча с Фаражем состоится в среду. Возможные темы для переговоров политиков не уточняются. В ходе встречи с Лэмми в пятницу Вэнс заявил, что не хочет, чтобы Великобритания пошла по "мрачному пути утраты свободы слова". Фараж также неоднократно заявлял об ограничениях свободы слова в Великобритании. В начале августа он раскритиковал вступивший в силу закон о безопасном интернете, который вынудил многие интернет-ресурсы ввести процедуру подтверждения личности пользователей. Встреча проходит на фоне резкого роста популярности Reform UK и падения популярности партии консерваторов. В июне опрос, проведенный компанией Ipsos, показал, что поддержка избирателями Reform UK достигла рекордного уровня в 34%, она также увеличила свой отрыв от правящих лейбористов до самых высоких значений, которые когда-либо фиксировались. Правящая Лейбористская партия получила поддержку только 25% респондентов, что стало антирекордом всех опросов Ipsos с октября 2019 года. За оппозиционную Консервативную партию проголосовали бы всего 15% опрошенных - это рекордно низкий показатель для тори за всю историю наблюдения аналитической компании с 1976 года.

