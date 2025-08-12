Вэнс встретится в Лондоне с британским политиком Фаражем, пишет FT
Найджел Фараж . Архивное фото
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего августовского отпуска в Великобритании встретится с лидером британской правопопулистской партии Reform UK Найджелом Фаражем, но не с лидером парламентской оппозиции от партии консерваторов Кеми Баденок, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Вэнс находится в Великобритании с частным визитом. Ранее он встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, с которым обсудил двусторонние отношения и международную повестку.
"Лидер Reform UK Найджел Фараж добился встречи с Джей Ди Вэнсом во время визита вице-президента США в Великобританию, как и потенциальный лидер консерваторов Роберт Дженрик, в то время как встречи с Кеми Баденок не будет", - пишет издание.
По информации газеты, встреча с Фаражем состоится в среду. Возможные темы для переговоров политиков не уточняются.
В ходе встречи с Лэмми в пятницу Вэнс заявил, что не хочет, чтобы Великобритания пошла по "мрачному пути утраты свободы слова". Фараж также неоднократно заявлял об ограничениях свободы слова в Великобритании. В начале августа он раскритиковал вступивший в силу закон о безопасном интернете, который вынудил многие интернет-ресурсы ввести процедуру подтверждения личности пользователей.
Встреча проходит на фоне резкого роста популярности Reform UK и падения популярности партии консерваторов. В июне опрос, проведенный компанией Ipsos, показал, что поддержка избирателями Reform UK достигла рекордного уровня в 34%, она также увеличила свой отрыв от правящих лейбористов до самых высоких значений, которые когда-либо фиксировались. Правящая Лейбористская партия получила поддержку только 25% респондентов, что стало антирекордом всех опросов Ipsos с октября 2019 года. За оппозиционную Консервативную партию проголосовали бы всего 15% опрошенных - это рекордно низкий показатель для тори за всю историю наблюдения аналитической компании с 1976 года.