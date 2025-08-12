https://ria.ru/20250812/britaniya-2034883563.html

Британские военные в Кении продолжают пользоваться услугами проституток

ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие размещенного в Кении британского воинского контингента (BATUK), представителей которого СМИ и местные жители ранее обвиняли в насилии и сексуальных домогательствах, продолжают пользоваться услугами проституток, несмотря на запрет, говорится в докладе, опубликованном во вторник британским министерством обороны. "В ходе расследования был сделан вывод о том, что, несмотря на принятые армией меры, британские военнослужащие в Кении продолжают платить за сексуальные услуги даже после внедрения правила JSP 769 (официальный запрет на использование интимных услуг - ред.). Частота фактов пользования данного рода услуг оценивается как низкая или средняя и находится на контролируемом уровне", - говорится в докладе, охватившем период с июля 2022 года до настоящего времени. Расследование было проведено после сообщений британских СМИ в октябре прошлого года о возможном вовлечении местных женщин в проституцию британскими солдатами. Также отмечается, что армия принимает меры по искоренению этой практики, включая "регулярные тренировки" и наблюдение за поведением персонала во время отдыха за пределами базы. Персонал британского контингента в Кении за последние годы неоднократно обвинялся в злоупотреблениях по отношению к местному населению. В 2021 году британские СМИ выявили предполагаемую причастность британского солдата к убийству в 2012 году 21-летней матери Агнес Ванджиру, чье тело было найдено в выгребной яме рядом с отелем, где ее видели с солдатами незадолго до исчезновения. В 2023 году правительство Кении начало расследование деятельности BATUK, представителей которого обвинили в порче собственности, насилии и сексуальных домогательствах. В частности, правительству поступили сообщения о неразорвавшихся снарядах, оставленных британскими военными на открытой для посещения территории, случаях использования опасных химических веществ на учениях, а также обвинениях в сексуальном насилии. В 2024 году телеканал CNN сообщил о том, что британские солдаты на протяжении многих лет насилуют местных женщин, в результате чего родилось множество детей смешанных кровей. В июне 2025 года газета Times сообщила, что британский военный был арестован в Кении по подозрению в изнасиловании женщины.

в мире, кения