На фестивале "Вкусы России" в Москве представят алтайские бренды

БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Алтайские бренды представят на национальном гастрономическом фестивале "Вкусы России" в Москве, сообщила пресс-служба краевого правительства. "Четырнадцатого августа в Москве на ВДНХ состоится открытие национального гастрономического фестиваля "Вкусы России"… Жители и гости столицы до 24 августа смогут открыть для себя новые вкусы, узнать особенности национальной кухни и продукты регионов страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на фестивале Алтайский край представит флагманские бренды - "Алтайский сыр", "Алтайский мед", "Алтайскую гречку", "Алтайские травяные чаи", а также мясные деликатесы, безалкогольные бальзамы и напитки, продукцию из дикоросов и амаранта. "У посетителей фестиваля будет уникальная возможность познакомиться с натуральными и полезными алтайскими продуктами – павильоны № 7 и № 59, в которых разместится продукция 14 производителей Алтайского края... Также в культурной программе фестиваля 18-19 августа примет участие ансамбль казачьей песни "Атаман" из Змеиногорского района", - сообщили в пресс-службе. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, фестивали остаются хорошей возможностью заявить о себе, расширить рынки сбыта. Поэтому гастрономические праздники организуются в Алтайском крае регулярно. "Только недавно закончился День сибирского поля с обширной экспозицией пищевиков, состоялся традиционный для села Куяган праздник "Сырная деревня", и вот уже через несколько дней стартует также любимый многими "Медовый Спас на Алтае". Он, кстати, пройдет уже 15-й год подряд. А 23 августа пройдет фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", который завершит вкусное и полезное лето", – рассказал Томенко. Как уточняют в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, продегустировать алтайские продукты можно будет на национальном фестивале "Вкусы России" в Москве на ВДНХ, по будням с 10.00 до 20.00 мск, в выходные - с 10.00 до 21.00 мск.

