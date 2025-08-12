https://ria.ru/20250812/bpla-2034895643.html

Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе

Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 13.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.Он отметил, что врачи сделали все, что в их силах, чтобы спасти пострадавшего. Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.Ночью 11 августа украинские БПЛА атаковали две промзоны в Нижегородской области. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Нижегородский минздрав сообщал, что самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.

