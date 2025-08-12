https://ria.ru/20250812/bpla-2034895643.html
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе
Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-12T21:27:00+03:00
2025-08-12T21:27:00+03:00
2025-08-13T00:58:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
арзамас
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.Он отметил, что врачи сделали все, что в их силах, чтобы спасти пострадавшего. Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.Ночью 11 августа украинские БПЛА атаковали две промзоны в Нижегородской области. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Нижегородский минздрав сообщал, что самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20250812/voennye-2034775280.html
арзамас
нижегородская область
происшествия, арзамас, нижегородская область, глеб никитин
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Арзамас, Нижегородская область, Глеб Никитин
