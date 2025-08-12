Рейтинг@Mail.ru
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе - РИА Новости, 13.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 12.08.2025 (обновлено: 00:58 13.08.2025)
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе - РИА Новости, 13.08.2025
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе
Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 13.08.2025
происшествия
специальная военная операция на украине
арзамас
нижегородская область
глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.Он отметил, что врачи сделали все, что в их силах, чтобы спасти пострадавшего. Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.Ночью 11 августа украинские БПЛА атаковали две промзоны в Нижегородской области. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Нижегородский минздрав сообщал, что самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.
арзамас
нижегородская область
происшествия, арзамас, нижегородская область, глеб никитин
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Арзамас, Нижегородская область, Глеб Никитин
Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе

Умер один из пострадавших при атаке БПЛА по промзоне в Арзамасе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Он отметил, что врачи сделали все, что в их силах, чтобы спасти пострадавшего. Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Ночью 11 августа украинские БПЛА атаковали две промзоны в Нижегородской области. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, еще двоих госпитализировали.
Нижегородский минздрав сообщал, что самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.
