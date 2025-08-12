https://ria.ru/20250812/bpla-2034872764.html
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов - РИА Новости, 12.08.2025
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов
Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:36:00+03:00
2025-08-12T18:36:00+03:00
2025-08-12T18:36:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_f0600d403102c3865e93e8723f480be1.jpg
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих беспилотников. "АЛС "Сканер" от Госкомвоенпрома - инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", разработанный компанией "ИнноТех Солюшнс", обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и БПЛА, используемых в режиме "радиомолчания". Подчеркивается, что "Сканер" предназначен для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БПЛА. "Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенностями применения комплекса являются круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях, пассивный режим и автономная работа, дальность обнаружения дронов до тысячи метров, погрешность определения скорости – не более 10%, погрешность прогнозирования курса – не более 5°, помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов. "Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250812/polety-2034696575.html
https://ria.ru/20250812/bpla-2034761716.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_48f26070ea37873a0e4638a6ca911ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак низколетящих дронов
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих беспилотников.
"АЛС "Сканер" от Госкомвоенпрома - инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале
.
Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", разработанный компанией "ИнноТех Солюшнс", обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и БПЛА, используемых в режиме "радиомолчания". Подчеркивается, что "Сканер" предназначен для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БПЛА.
"Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностями применения комплекса являются круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях, пассивный режим и автономная работа, дальность обнаружения дронов до тысячи метров, погрешность определения скорости – не более 10%, погрешность прогнозирования курса – не более 5°, помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов.
"Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения", - подчеркивается в сообщении.