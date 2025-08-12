https://ria.ru/20250812/bpla-2034872764.html

В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов

В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих беспилотников. "АЛС "Сканер" от Госкомвоенпрома - инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", разработанный компанией "ИнноТех Солюшнс", обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и БПЛА, используемых в режиме "радиомолчания". Подчеркивается, что "Сканер" предназначен для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БПЛА. "Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенностями применения комплекса являются круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях, пассивный режим и автономная работа, дальность обнаружения дронов до тысячи метров, погрешность определения скорости – не более 10%, погрешность прогнозирования курса – не более 5°, помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов. "Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения", - подчеркивается в сообщении.

