В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов

18:36 12.08.2025
в мире
белоруссия
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих беспилотников. "АЛС "Сканер" от Госкомвоенпрома - инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", разработанный компанией "ИнноТех Солюшнс", обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и БПЛА, используемых в режиме "радиомолчания". Подчеркивается, что "Сканер" предназначен для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БПЛА. "Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенностями применения комплекса являются круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях, пассивный режим и автономная работа, дальность обнаружения дронов до тысячи метров, погрешность определения скорости – не более 10%, погрешность прогнозирования курса – не более 5°, помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов. "Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения", - подчеркивается в сообщении.
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов

В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак низколетящих дронов

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Fotolia / Sergey
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что в стране разработан программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", который обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих беспилотников.
"АЛС "Сканер" от Госкомвоенпрома - инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", разработанный компанией "ИнноТех Солюшнс", обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и БПЛА, используемых в режиме "радиомолчания". Подчеркивается, что "Сканер" предназначен для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БПЛА.
"Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностями применения комплекса являются круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях, пассивный режим и автономная работа, дальность обнаружения дронов до тысячи метров, погрешность определения скорости – не более 10%, погрешность прогнозирования курса – не более 5°, помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов.
"Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения", - подчеркивается в сообщении.
