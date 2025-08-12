Рейтинг@Mail.ru
Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 12.08.2025
Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов
Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов - РИА Новости, 12.08.2025
Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов
Фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует выделить 1,6 миллиарда рублей грантов на поддержку разработчиков дронов в 2026 году, в 2024-2025... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует выделить 1,6 миллиарда рублей грантов на поддержку разработчиков дронов в 2026 году, в 2024-2025 годах уже выделено 4 миллиарда, сообщили РИА Новости в фонде. "В 2026 году Фонд НТИ планирует выделить 1,6 млрд рублей грантов на поддержку разработчиков беспилотников", - рассказали в НТИ в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Как отмечается, НТИ в 2024 году выделил на поддержку 1,5 миллиарда, в 2025 - уже 2,5 миллиарда рублей. В 2024 году в конкурсных отборах приняли участие более 350 резидентов Научно-производственных центров (НПЦ) – разработчиков БАС с 379 проектами, из которых отобрано 148 проектов на общую сумму 5,6 миллиардов рублей с финансированием в 2024-2026 годах. По итогам выполнения проектов 2024 года были достигнуты результаты по 14 проектам: организовано одно серийное производство, завершены два проекта по разработке на базе НПЦ опытных образцов и 11 проектов по разработке на базе НПЦ прототипов новых видов продукции, В 2025 году ожидается достижение результатов по 113 проектам, в 2026 году - по 28 проектам. Среди них организация серийного производства, разработка опытных образцов и так далее. Фонд НТИ на данный момент поддерживает 20% компаний рынка БАС в России. 120 компаний-разработчиков и производителей получают грантовую, экспертную и информационную поддержку. Отрасль беспилотных авиационных систем в России представлена не менее чем 600 компаниями. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025" проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов

Фонд НТИ планирует выделить 1,6 миллиарда рублей грантов разработчикам дронов

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует выделить 1,6 миллиарда рублей грантов на поддержку разработчиков дронов в 2026 году, в 2024-2025 годах уже выделено 4 миллиарда, сообщили РИА Новости в фонде.
"В 2026 году Фонд НТИ планирует выделить 1,6 млрд рублей грантов на поддержку разработчиков беспилотников", - рассказали в НТИ в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025".
Как отмечается, НТИ в 2024 году выделил на поддержку 1,5 миллиарда, в 2025 - уже 2,5 миллиарда рублей. В 2024 году в конкурсных отборах приняли участие более 350 резидентов Научно-производственных центров (НПЦ) – разработчиков БАС с 379 проектами, из которых отобрано 148 проектов на общую сумму 5,6 миллиардов рублей с финансированием в 2024-2026 годах.
По итогам выполнения проектов 2024 года были достигнуты результаты по 14 проектам: организовано одно серийное производство, завершены два проекта по разработке на базе НПЦ опытных образцов и 11 проектов по разработке на базе НПЦ прототипов новых видов продукции, В 2025 году ожидается достижение результатов по 113 проектам, в 2026 году - по 28 проектам. Среди них организация серийного производства, разработка опытных образцов и так далее.
Фонд НТИ на данный момент поддерживает 20% компаний рынка БАС в России. 120 компаний-разработчиков и производителей получают грантовую, экспертную и информационную поддержку. Отрасль беспилотных авиационных систем в России представлена не менее чем 600 компаниями.
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025" проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Заголовок открываемого материала