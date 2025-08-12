https://ria.ru/20250812/bpla-2034765564.html

В Ульяновской области сняли режим беспилотной опасности

В Ульяновской области сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025

В Ульяновской области сняли режим беспилотной опасности

12.08.2025

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В Ульяновской области снят режим беспилотной опасности. На данный момент сохраняются временные ограничения работы мобильного интернета", - написал губернатор. Русских добавил, что перехваченные ПВО три вражеских беспилотника упали в Мелекесском и Чердаклинском районах. Пострадавших и повреждений имущества нет, на месте работают спецслужбы.

ульяновская область

2025

