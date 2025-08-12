Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за сутки уничтожили 179 БПЛА
12:06 12.08.2025 (обновлено: 12:16 12.08.2025)
Силы ПВО за сутки уничтожили 179 БПЛА
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
Россия Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Безопасность
 
 
