Силы ПВО за сутки уничтожили 179 БПЛА

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:06:00+03:00

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

россия

