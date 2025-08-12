Силы ПВО за сутки уничтожили 179 БПЛА

https://ria.ru/20250812/bpla-2034761716.html
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:06:00+03:00
2025-08-12T12:06:00+03:00
2025-08-12T12:16:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО 179 украинских дронов и шесть авиационных бомб, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
