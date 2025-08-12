https://ria.ru/20250812/bpla-2034718186.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Опасность была объявлена в 7.53 мск, она длилась 30 минут. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в Telegram-канале.
