В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Опасность была объявлена в 3.08 мск, она длилась пять часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

