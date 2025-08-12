https://ria.ru/20250812/bpla-2034716811.html
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:21:00+03:00
2025-08-12T08:21:00+03:00
2025-08-12T08:21:00+03:00
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Опасность была объявлена в 3.08 мск, она длилась пять часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034601690.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА спустя пять часов