ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:26:00+03:00
2025-08-12T07:26:00+03:00
2025-08-12T07:44:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили: Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Миллеровском районе. Никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
