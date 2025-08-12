https://ria.ru/20250812/bpla-2034712723.html

ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников

ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.08.2025

ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили: Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Миллеровском районе. Никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

