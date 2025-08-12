Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 12.08.2025 (обновлено: 07:44 12.08.2025)
ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили: Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Миллеровском районе. Никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила за ночь 25 украинских беспилотников

Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении
Вчера, 16:05
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении
Вчера, 16:05
Российские бойцы сбили:
Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Миллеровском районе. Никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
