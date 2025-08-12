Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.08.2025
11:25 12.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2025
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Несколько минут спустя Приходько сообщил о втором пострадавшем. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
донецк
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при атаке украинского БПЛА по Горловке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Несколько минут спустя Приходько сообщил о втором пострадавшем.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Ставрополе при атаке БПЛА зафиксировали повреждения в жилом комплексе
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
