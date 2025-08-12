https://ria.ru/20250812/bpl-2034750133.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2025
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Несколько минут спустя Приходько сообщил о втором пострадавшем. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
