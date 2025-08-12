https://ria.ru/20250812/bpl-2034750133.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.08.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:25:00+03:00

2025-08-12T11:25:00+03:00

2025-08-12T11:25:00+03:00

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Несколько минут спустя Приходько сообщил о втором пострадавшем. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250812/stavropol-2034725050.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол