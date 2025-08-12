Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса
Муфтий Аббясов: инъекции ботокса можно делать только по медицинским показаниям
© AP Photo / Jacquelyn MartinЖенщине делают инъекцию ботокса
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Женщине делают инъекцию ботокса. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Мусульманам делать инъекции ботокса можно только по медицинским показаниям, так как в основе препарата есть элементы, запрещенные исламом, сказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Данны вопрос (применение ботокса) подробно нами прорабатывается, мы привлекали специалистов-косметологов, медиков, которые в целом разъяснили, что такое ботокс. По сути изучив вопрос, мы поняли, что в основе препарата лежат запрещенные элементы с точки зрения ислама, и только если есть медицинское предписание можно прибегать к ботоксу", - сказал Аббясов.
Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос применения ботулотоксина в медицинской косметологии и принял решение разрешить применение ботулотоксина при наличии медицинских показаний: коррекция глубоких мимических морщин, асимметрии лица, профилактика рубцов и других - и заключения врача-косметолога. Препарат не должен содержать запрещенных компонентов, как, например, альбумин человеческого происхождения, сообщил Совет улемов в своем Telegram-канале.
