Рейтинг@Mail.ru
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:58 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/botoks-2034897678.html
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса - РИА Новости, 12.08.2025
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса
Мусульманам делать инъекции ботокса можно только по медицинским показаниям, так как в основе препарата есть элементы, запрещенные исламом, сказал РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:58:00+03:00
2025-08-12T21:58:00+03:00
религия
россия
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
ислам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764873480_0:166:2613:1636_1920x0_80_0_0_f400867732850b3a8c85c48a3240a173.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Мусульманам делать инъекции ботокса можно только по медицинским показаниям, так как в основе препарата есть элементы, запрещенные исламом, сказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов. "Данны вопрос (применение ботокса) подробно нами прорабатывается, мы привлекали специалистов-косметологов, медиков, которые в целом разъяснили, что такое ботокс. По сути изучив вопрос, мы поняли, что в основе препарата лежат запрещенные элементы с точки зрения ислама, и только если есть медицинское предписание можно прибегать к ботоксу", - сказал Аббясов. Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос применения ботулотоксина в медицинской косметологии и принял решение разрешить применение ботулотоксина при наличии медицинских показаний: коррекция глубоких мимических морщин, асимметрии лица, профилактика рубцов и других - и заключения врача-косметолога. Препарат не должен содержать запрещенных компонентов, как, например, альбумин человеческого происхождения, сообщил Совет улемов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241223/fetva-1990913414.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764873480_0:0:2614:1961_1920x0_80_0_0_2f0c11c11578fc2e199531aa96166fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, ислам
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Рушан Аббясов, Ислам
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса

Муфтий Аббясов: инъекции ботокса можно делать только по медицинским показаниям

© AP Photo / Jacquelyn MartinЖенщине делают инъекцию ботокса
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Женщине делают инъекцию ботокса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Мусульманам делать инъекции ботокса можно только по медицинским показаниям, так как в основе препарата есть элементы, запрещенные исламом, сказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«
"Данны вопрос (применение ботокса) подробно нами прорабатывается, мы привлекали специалистов-косметологов, медиков, которые в целом разъяснили, что такое ботокс. По сути изучив вопрос, мы поняли, что в основе препарата лежат запрещенные элементы с точки зрения ислама, и только если есть медицинское предписание можно прибегать к ботоксу", - сказал Аббясов.
Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос применения ботулотоксина в медицинской косметологии и принял решение разрешить применение ботулотоксина при наличии медицинских показаний: коррекция глубоких мимических морщин, асимметрии лица, профилактика рубцов и других - и заключения врача-косметолога. Препарат не должен содержать запрещенных компонентов, как, например, альбумин человеческого происхождения, сообщил Совет улемов в своем Telegram-канале.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
23 декабря 2024, 23:39
 
РелигияРоссияМосковская область (Подмосковье)Рушан АббясовИслам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала