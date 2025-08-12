https://ria.ru/20250812/bombardirovschiki-2034873225.html

ОАК передала Минобороны новые истребители-бомбардировщики Су-34

ОАК передала Минобороны новые истребители-бомбардировщики Су-34

2025-08-12T18:37:00+03:00

2025-08-12T18:37:00+03:00

2025-08-12T18:38:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала Минобороны очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Объединенная авиастроительная корпорация… передала Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКСРоссии. Самолеты изготовлены в рамках гособоронзаказа по программе текущего года", - говорится в релизе.По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, приведенным в сообщении, "фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе". "Возможности машины позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска", – отметил он. Уточняется, что новые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. "ОАК, выполняя свои обязательства перед министерством обороны России, в поставленные сроки и в полном объеме осуществляют поставку авиационной техники. Очередные партии самолетов других типов также готовятся к передаче. Мы гордимся, что наши самолеты помогают выполнять боевые задачи и обеспечивать обороноспособность страны", - сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

