Эксперт рассказала, можно ли взять больничный, если не болеешь

02:47 12.08.2025 (обновлено: 06:06 12.08.2025)
татьяна подольская
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют, например, для ухода за больным членом семьи, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на пять-девять дней", — сказала Подольская. Она добавила, что получить больничный без болезни можно также в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность, или для ухода за больным членом семьи.
общество, татьяна подольская
Общество, Татьяна Подольская
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют, например, для ухода за больным членом семьи, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на пять-девять дней", — сказала Подольская.
Она добавила, что получить больничный без болезни можно также в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность, или для ухода за больным членом семьи.
Общество
 
 
