Адвокат назвал болезни, с которыми нельзя садиться за руль с 1 сентября

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Согласно утвержденным правительством правилам допуска к управлению автомобилем, с 1 сентября вступят в силу новые ограничения, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Новый список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, включает общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера."Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения. "Теперь к вождению не будут допущены водители в том числе с частичной цветовой слепотой, искаженным восприятием красного и зеленого цветов", — предупредил адвокат.В целом перечень не предполагает принципиальных изменений, которые затронули бы большинство водителей. Те, кому раньше отказывали в получении прав на медицинских основаниях, по-прежнему не смогут их получить. Те, кто приобрел указанные заболевания, могут быть лишены прав лишь после медицинского обследования. Те, кому здоровье позволяет водить машину, будут допущены после стандартного медосмотра, заключил Шиманский.

