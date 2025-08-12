https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034902895.html
Над российскими регионами сбили 26 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 26 украинских беспилотников
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. силы ПВО с 20.40 до 22.30 мск уничтожили 26 украинских беспилотников над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого августа с 20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области, девять – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и по одному над территориями Воронежской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
