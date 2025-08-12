https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034742220.html
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2025
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:53:00+03:00
2025-08-12T10:53:00+03:00
2025-08-12T10:53:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741661_0:280:964:822_1920x0_80_0_0_4397685be7e9be98aa00220e4d1b725d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Раденске Алешкинского округа киевские боевики сбросили с беспилотников "Баба-Яга" боеприпасы на жилые дома. Ранен мужчина 1991 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Мужчина госпитализирован, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741661_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_ad2d97e6cb7108483bd2e6d6e9d3c327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области