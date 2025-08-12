Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
10:53 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034742220.html
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2025
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области
Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:53:00+03:00
2025-08-12T10:53:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Раденске Алешкинского округа киевские боевики сбросили с беспилотников "Баба-Яга" боеприпасы на жилые дома. Ранен мужчина 1991 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Мужчина госпитализирован, добавил губернатор.
херсонская область
Новости
ru-RU
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области

Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Раденске Алешкинского округа киевские боевики сбросили с беспилотников "Баба-Яга" боеприпасы на жилые дома. Ранен мужчина 1991 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Мужчина госпитализирован, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская область Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
