Беспилотники "Баба-Яга" атаковали жилые дома в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Беспилотники ВСУ "Баба-Яга" атаковали жилые дома в селе Раденск Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Раденске Алешкинского округа киевские боевики сбросили с беспилотников "Баба-Яга" боеприпасы на жилые дома. Ранен мужчина 1991 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Мужчина госпитализирован, добавил губернатор.

