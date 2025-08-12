В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034723988.html

Система ПВО отразила атака двух вражеских беспилотников в Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил глава региона Алексей Русских в РИА Новости, 12.08.2025

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Система ПВО отразила атака двух вражеских беспилотников в Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО на территории нашего региона отражена атака двух вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. На месте работают спецслужбы. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов", - написал губернатор.Русских напомнил жителям, что в целях безопасности запрещается распространять в интернете видео и фотографии с работой ПВО и беспилотниками, в том числе - с обломками БПЛА.В Ульяновской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, возможно отключение мобильного интернета, добавил Русских. В Ульяновском аэропорту для обеспечения безопасности полетов также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

