В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

В Ульяновской области отразили атаку двух БПЛА, пострадавших нет
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Система ПВО отразила атака двух вражеских беспилотников в Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
"Дежурными средствами ПВО на территории нашего региона отражена атака двух вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. На месте работают спецслужбы. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов", - написал губернатор.
Русских напомнил жителям, что в целях безопасности запрещается распространять в интернете видео и фотографии с работой ПВО и беспилотниками, в том числе - с обломками БПЛА.
В Ульяновской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, возможно отключение мобильного интернета, добавил Русских. В Ульяновском аэропорту для обеспечения безопасности полетов также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
