ПВО ночью сбила 25 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 25 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, больше всего над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:11:00+03:00
2025-08-12T07:11:00+03:00
2025-08-12T07:22:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, больше всего над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 - над территорией Ростовской области и три - над территорией Ставропольского края", - говорится в сообщении.
