В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена ночью в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Слюсарь добавил, что в трех частных домах выбиты стекла, в доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор.Информация о последствиях на земле будет уточняться.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

