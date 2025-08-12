Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 12.08.2025 (обновлено: 07:33 12.08.2025)
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена ночью в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
миллеровский район
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Слюсарь добавил, что в трех частных домах выбиты стекла, в доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор.Информация о последствиях на земле будет уточняться.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
ростовская область
миллеровский район
ростовская область, юрий слюсарь, миллеровский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь, Миллеровский район
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.
Слюсарь добавил, что в трех частных домах выбиты стекла, в доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор.
Информация о последствиях на земле будет уточняться.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь, Миллеровский район
 
 
