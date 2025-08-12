https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034706035.html

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.

