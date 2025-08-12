Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034706035.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:14:00+03:00
2025-08-12T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510591_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_147fdba42a9095aaa3413f56de470f23.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.
https://ria.ru/20250812/opasnost-2034705010.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bfbc4ff0b2bc7726785439523f879a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс
Вид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве также призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.
Саранск - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
04:59
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала