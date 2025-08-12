https://ria.ru/20250812/belorussija-2034780743.html

Лукашенко подарили первую золотую монету из белорусского сырья

Лукашенко подарили первую золотую монету из белорусского сырья - РИА Новости, 12.08.2025

Лукашенко подарили первую золотую монету из белорусского сырья

Первую золотую монету отчеканили в Белоруссии, монету председатель правления Национального банка страны Роман Головченко передал во время доклада президенту... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:18:00+03:00

2025-08-12T13:18:00+03:00

2025-08-12T13:18:00+03:00

в мире

белоруссия

роман головченко

александр лукашенко

славянка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034779627_540:169:1197:539_1920x0_80_0_0_d1667902e93f99ac132f15aa15f512c4.jpg

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Первую золотую монету отчеканили в Белоруссии, монету председатель правления Национального банка страны Роман Головченко передал во время доклада президенту Александру Лукашенко о развитии банковской системы, сообщила во вторник пресс-служба главы государства. Головченко, который до назначения главой Нацбанка был премьер-министром, сказал, что для него было сюрпризом узнать, что все белорусские памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за рубежом, при этом при выпуске в других странах монет из серебра или золота там же приходится покупать и металл, а отечественное сырье - лом драгметаллов - остается невостребованным. Головченко сообщил, что гомельское предприятие "Кристалл", работающее с драгоценными металлами, немного дооснастили и отчеканили первую золотую монету, которая называется "Славянка". Председатель правления Нацбанка передал ее президенту. "Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать", - сказал Головченко. Лукашенко поручил передать монету в музей Дворца Независимости. Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. "Отдельно затрагивалась тема увеличения совокупной прибыли банков в стране, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой - есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики. Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять на финансирование экономики", - сообщила пресс-служба. "Это очень важно. В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250810/belorussiya-2034479255.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034165760.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, роман головченко, александр лукашенко, славянка