Украинская чемпионка погрязла в алкоголизме и винит во всем Россию

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В начале бурных 1990-х вряд ли кто-то мог представить, что хрупкая девочка из Днепропетровска, оставшаяся сиротой на заре своей юности, впишет своё имя в олимпийскую историю.В 16 лет Оксана Баюл поднялась на высшую ступень пьедестала в Лиллехаммере, принесла стране первую в её новейшей истории золотую медаль и моментально стала символом триумфа силы духа.Её называли "принцессой льда", восторгались сложной судьбой, сравнивали с героинями сказок. Но эта сказка быстро рухнула. Оказалось, что за ослепительным сиянием медали скрывались многочисленные обиды.Первый шаг в безднуЖизнь Оксаны Баюл будто бы написана под перо драматурга. К своему 13-летию Оксана уже знала, что такое одиночество в самом беспощадном его проявлении. Отец, страдавший алкоголизмом, ушёл из семьи. Один за другим ушли из жизни бабушка и дедушка. Самым сокрушительным ударом, стала смерть матери. Девочка оказалась абсолютно одна.Её спасением стал тренер Станислав Корытек. Он не только помогал ей на льду, но и приютил, став единственным взрослым, на кого можно было опереться. Но и он вскоре эмигрировал, оставив Баюл в одиночестве в спортивном общежитии. Именно там Оксана впервые попробовала алкоголь. Пока её ровесницы влюблялись, спорили с родителями и прогуливали уроки ради кино, Оксана тусовалась со старшими спортсменами, для которых вечеринки с водкой были нормой.И всё же на льду она продолжала творить чудеса. В 15 лет выиграла чемпионат мира, в 16 Олимпиаду. Победа в Лиллехаммере сделала её национальной героиней и мировой сенсацией.В США история про осиротевшую девочку, победившую весь мир, мгновенно стала каноном для вдохновляющих сюжетов.Медные трубы американского глянцаПосле золотого пьедестала в Лиллехаммере мир будто раскрыл перед Оксаной Баюл объятия. Последовал переезд в США, контракты, ледовые шоу, телекамеры, чеки с шестизначными суммами.Спортсменка переехала за океан с ощущением, что начинается новая жизнь - яркая, безбедная, заслуженная. Но именно в этой глянцевой реальности началось её настоящее падение. В Штатах алкогольная зависимость будто бы стала сильнее."Когда мне говорили, что я слишком много пью, я специально пила ещё больше", — вспоминала она позже в одном из интервью.Алкоголь стал частью её будней. Вечеринки, съёмки, гастроли сопровождались рюмкой, потом второй, третьей... и в какой-то момент - потерей контроля.В конце девяностных Баюл, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, села за руль своего Mercedes и на огромной скорости врезалась в дерево.В машине был и её знакомый - будущий менеджер фигуристов Ари Закарян. По результатам медицинского освидетельствования в крови Оксаны было выявлено серьёзное превышение допустимого уровня алкоголя.Суд приговорил её к условному сроку, лишил водительских прав и обязал пройти курс реабилитации."Либо трезвость, либо смерть"Четыре месяца в реабилитационной клинике дались спортсменке нелегко. Врачи были категоричны: продолжишь пить, не доживёшь до 30. Единственный путь - полное и пожизненное воздержание.Баюл решила бороться. Она похудела, начала отчаянно тренировать. Но вернуться в большой спорт так и не смогла.Тогда Оксана переключилась на борьбу иного рода - юридическую. Она подала в суд на своих бывших наставников Галину Змиевскую и Виктора Петренко. По версии Баюл, в период её пребывания в США они заключали коммерческие контракты за её спиной и якобы присваивали себе львиную долю доходов.Фигуристка заявила, что речь шла о миллионах долларов, исчезнувших из поля её зрения. Однако американский суд эти обвинения не признал, дело закрыли без удовлетворения иска.Для Баюл этот юридический проигрыш стал ещё одним доказательством, что даже те, кого она считала своими спасителями, оказались, по её мнению, частью чужого, жестокого мира, в котором она всегда оставалась одна.Обида на Россию и российских тренеровНи титулы, ни слава, ни воспоминания о прошлых победах не могли заменить самого главного - близости, поддержки друзей и настоящей семьи.Личная жизнь долгое время была зоной турбулентности: мимолётные романы, разочарования, попытки выстроить отношения. Только в 2015 году в её жизни появилась точка опоры - рождение дочери Софии от американского продюсера Карло Фарины.Но семейного уюта так и не случилось. В интервью она откровенно признавалась: "Моя огромнейшая проблема - это алкоголизм. Люди, не столкнувшиеся с этой болезнью, не могут меня понять". И хотя долгое время она держалась, не прикасаясь к бутылке, в 2022 году контроль снова дал сбой.Со временем Оксана сменила образ "звезды льда" на роль конфликтного комментатора. Российский спорт - её главная мишень. Она оскорбляла Тутберидзе, Валиеву, утверждая, что российские тренеры калечат детей ради баллов. Особенно её высказывания взбесили Татьяну Тарасову:"Она же дура непроходимая! Это просто отсутствие ума" - так мастер прокомментировала комментарии Баюл о травме Валиевой.С тех пор имя Баюл чаще мелькает именно в контексте скандалов. Её соцсети пестрят из обидами, провокациями и едкими высказываниями.Впрочем, общественность не воспринимает её критику – как слова эксперта. К ней относятся, скорее, как к стареющему троллю, фокусированного на медийной шумихе и старых обидах.

