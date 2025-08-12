Рейтинг@Mail.ru
14:58 12.08.2025
В Башкирии табун лошадей погиб из-за удара молнии
происшествия
баймакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Табун лошадей, пасшихся возле линий электропередачи, убило ударом молнии во время грозы в Башкирии, сообщает МЧС республики. Инцидент произошел в понедельник в селе Первое Туркменево Баймакского района. "Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что лошади находились вблизи линий электропередачи.
баймакский район
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Табун лошадей, пасшихся возле линий электропередачи, убило ударом молнии во время грозы в Башкирии, сообщает МЧС республики.
Инцидент произошел в понедельник в селе Первое Туркменево Баймакского района.
"Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лошади находились вблизи линий электропередачи.
Вспышка молнии в Техасе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США зафиксировали самую длинную в мире молнию
31 июля, 17:53
 
