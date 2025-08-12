https://ria.ru/20250812/bashkirija-2034807519.html
В Башкирии табун лошадей погиб из-за удара молнии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Табун лошадей, пасшихся возле линий электропередачи, убило ударом молнии во время грозы в Башкирии, сообщает МЧС республики. Инцидент произошел в понедельник в селе Первое Туркменево Баймакского района. "Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что лошади находились вблизи линий электропередачи.
