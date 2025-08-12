Рейтинг@Mail.ru
Задержанный на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково
15:10 12.08.2025 (обновлено: 17:46 12.08.2025)
Задержанный на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный багаж рейса Turkish Airlines из Антальи за 11 августа, отправленный в Москву накануне вечером, в полном объеме прибыл во "Внуково", сообщил аэропорт. &quot;Если вы вылетели из Антальи рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK 3168 в 22.38 11 августа 2025 и прилетели в аэропорт Внуково 12 августа 2025 года в 2.44 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме&quot;, - говорится в сообщении авиагавани.Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, пассажиры могут прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично. Для получения багажа при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.
Весь задержанный 11 августа на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный багаж рейса Turkish Airlines из Антальи за 11 августа, отправленный в Москву накануне вечером, в полном объеме прибыл во "Внуково", сообщил аэропорт.
"Если вы вылетели из Антальи рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK 3168 в 22.38 11 августа 2025 и прилетели в аэропорт Внуково 12 августа 2025 года в 2.44 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - говорится в сообщении авиагавани.

Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, пассажиры могут прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично.
Для получения багажа при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.
