Задержанный на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково

Задержанный на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково - РИА Новости, 12.08.2025

Задержанный на рейсе Turkish Airlines багаж прибыл во Внуково

Задержанный багаж рейса Turkish Airlines из Антальи за 11 августа, отправленный в Москву накануне вечером, в полном объеме прибыл во "Внуково", сообщил... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:10:00+03:00

2025-08-12T15:10:00+03:00

2025-08-12T17:46:00+03:00

россия

анталья (провинция)

москва

turkish airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Задержанный багаж рейса Turkish Airlines из Антальи за 11 августа, отправленный в Москву накануне вечером, в полном объеме прибыл во "Внуково", сообщил аэропорт. "Если вы вылетели из Антальи рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK 3168 в 22.38 11 августа 2025 и прилетели в аэропорт Внуково 12 августа 2025 года в 2.44 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - говорится в сообщении авиагавани.Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, пассажиры могут прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично. Для получения багажа при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию.

россия

анталья (провинция)

москва

