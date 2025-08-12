https://ria.ru/20250812/avtofurgony-2034878638.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "На брянском автозаводе BNM приостановлен выпуск фургонов. Падение продаж на российском авторынке привело к тому, что Горьковский автозавод в августе перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, "АвтоВАЗ" рассматривает необходимость принятия аналогичных мер в сентябре, а сборочное предприятие "БН-Моторс" вообще приостановило сборку своих фургонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с момента запуска крупноузловой сборки в марте 2025 года в Брянске успели собрать всего 110 фургонов двух моделей - BNM Model 1 (копия китайского FAW T80 грузоподъемностью до 900 кг) и китайского же BAW T7 грузоподъемностью в 1 500 кг. В настоящее время даже эти автомобили не все распроданы. Продажи легких коммерческих машин в России в 2025 году падают уже на протяжении шести месяцев подряд. Согласно данным агентства "Автостат", за семь месяцев нынешнего года в нашей стране продано всего 46 935 новых LCV. Это на 17,8% меньше, чем в январе – июле 2024 года. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов объяснил, что легкую коммерческую технику в основном покупает средний и малый бизнес для сравнительно коротких перевозок. С одной стороны, этот рынок более стабилен, чем продажи, например, легковых машин с их большим объемом, а с другой - ему не мешает отсутствие крупных проектов (как в сегменте грузовиков). Эксперт связывает текущую динамику сегмента LCV с отсутствием роста в отраслях – потребителях таких машин. В июле и августе ряд автопроизводителей в РФ перешли на четырехдневную рабочую неделю. Так, "Горьковский автомобильный завод" ушел на четырехдневку с 4 августа после планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автобусный завод", а с первого августа - "Камаз". В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.

