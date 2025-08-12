Рейтинг@Mail.ru
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов - РИА Новости, 12.08.2025
19:02 12.08.2025
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов - РИА Новости, 12.08.2025
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов, сообщило аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 12.08.2025
россия
брянск
авто, россия, брянск, автостат, автоваз
Авто, Россия, Брянск, Автостат, АвтоВАЗ
Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов

"Автостат": брянский автозавод приостановил выпуск фургонов из-за падения продаж

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Брянский автозавод BNM приостановил выпуск фургонов, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
«

"На брянском автозаводе BNM приостановлен выпуск фургонов. Падение продаж на российском авторынке привело к тому, что Горьковский автозавод в августе перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, "АвтоВАЗ" рассматривает необходимость принятия аналогичных мер в сентябре, а сборочное предприятие "БН-Моторс" вообще приостановило сборку своих фургонов", - говорится в сообщении.

Завод электромобилей в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова
31 июля, 12:23
Отмечается, что с момента запуска крупноузловой сборки в марте 2025 года в Брянске успели собрать всего 110 фургонов двух моделей - BNM Model 1 (копия китайского FAW T80 грузоподъемностью до 900 кг) и китайского же BAW T7 грузоподъемностью в 1 500 кг. В настоящее время даже эти автомобили не все распроданы.
Продажи легких коммерческих машин в России в 2025 году падают уже на протяжении шести месяцев подряд. Согласно данным агентства "Автостат", за семь месяцев нынешнего года в нашей стране продано всего 46 935 новых LCV. Это на 17,8% меньше, чем в январе – июле 2024 года.
Исполнительный директор агентства Сергей Удалов объяснил, что легкую коммерческую технику в основном покупает средний и малый бизнес для сравнительно коротких перевозок. С одной стороны, этот рынок более стабилен, чем продажи, например, легковых машин с их большим объемом, а с другой - ему не мешает отсутствие крупных проектов (как в сегменте грузовиков). Эксперт связывает текущую динамику сегмента LCV с отсутствием роста в отраслях – потребителях таких машин.
В июле и августе ряд автопроизводителей в РФ перешли на четырехдневную рабочую неделю. Так, "Горьковский автомобильный завод" ушел на четырехдневку с 4 августа после планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автобусный завод", а с первого августа - "Камаз". В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск
29 июля, 18:30
 
АвтоРоссияБрянскАвтостатАвтоВАЗ
 
 
