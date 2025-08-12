https://ria.ru/20250812/avtobus-2034708444.html
В Красноярском крае при слете автобуса в кювет пострадал человек
2025-08-12T05:49:00+03:00
2025-08-12T05:49:00+03:00
2025-08-12T06:04:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 12 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок в Красноярском крае, за медицинской помощью обратился один человек, сообщает краевой главк МВД. "Сегодня рано утром на 159-м километре автодороги Канск-Абан-Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск-Кодинск в районе села Хандальск, допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Всего в автобусе находились 20 человек.
