В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения

В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Льготное финансирование в размере около 30 миллиардов рублей направят на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Армавире, соглашение об этом подписали в Москве министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и глава Армавира Андрей Харченко вместе с представителями государственной корпорации "ВЭБ.РФ" и концессионером "Росводоканала", сообщает пресс-служба администрации региона. Общий объем привлеченных краем средств составляет около 30 миллиардов рублей, "ВЭБ.РФ" направит краю 4,5 миллиарда рублей. По информации пресс-службы, это первое соглашение подобного рода, которое заключил Краснодарский край в целях реализации проектов в сфере ЖКХ. Всего с привлечением средств "ВЭБ.РФ" в Армавире реконструируют 70 километров водопроводных и 63 километра канализационных сетей, обновят 16 водопроводных насосных и 12 канализационных станций, парк автотранспортной и специализированной техники. Это, по данным пресс-службы, создаст условия для подключения к инженерным сетям новых предприятий. "Благодаря соглашению край получает возможность провести масштабную модернизацию системы водоснабжения, что улучшит качество воды для жителей и повысит надежность работы комплекса ЖКХ. Но главное здесь – это формат сотрудничества. ВЭБ.РФ выступает не только кредитором, но и прямым инвестором. Такой подход, когда наш партнер разделяет с нами риски и заинтересован в конечном результате, является залогом успешной реализации и устойчивого развития инфраструктуры на десятилетия вперед", – отметил на церемонии подписания соглашения министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, его слова приводит пресс-служба. Одной из ключевых задач участников проекта, как отмечается, выступает сохранение для граждан социально-ориентированного тарифа. Это становится возможным благодаря реализации проекта на основании механизма государственно-частного партнерства и, соответственно, повышению эффективности привлечения и использования бюджетных и внебюджетных средств, более предсказуемой долгосрочной финансовой модели инвестора, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что проект будет реализован в несколько этапов для минимизации неудобств для населения во время работ. Власти города уверены, что эти меры значительно улучшат экологическую ситуацию и повысят уровень комфорта для жителей Армавира. "Благодаря поддержке государственной корпорации "ВЭБ.РФ", которая предоставила льготный заем нашему концессионеру, мы получаем реальную возможность приступить к модернизации проблемных участков водопроводных и канализационных сетей на территории всего города. Это важный этап в развитии городской инфраструктуры, который улучшит качество жизни и создаст прочную основу для развития бизнеса в Армавире", – сказал глава Армавира Андрей Харченко, его слова приводит пресс-служба. Сейчас, как сообщается, концессионер формирует техзадания и сметы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

