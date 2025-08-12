Рейтинг@Mail.ru
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
10:38 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/armavir-2034739400.html
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения - РИА Новости, 12.08.2025
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения
Льготное финансирование в размере около 30 миллиардов рублей направят на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Армавире, соглашение об этом подписали в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:38:00+03:00
2025-08-12T10:38:00+03:00
краснодарский край
армавир
росводоканал
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969997264_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_973ba8f561f4fa7cb994fa27b8de8ce7.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Льготное финансирование в размере около 30 миллиардов рублей направят на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Армавире, соглашение об этом подписали в Москве министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и глава Армавира Андрей Харченко вместе с представителями государственной корпорации "ВЭБ.РФ" и концессионером "Росводоканала", сообщает пресс-служба администрации региона. Общий объем привлеченных краем средств составляет около 30 миллиардов рублей, "ВЭБ.РФ" направит краю 4,5 миллиарда рублей. По информации пресс-службы, это первое соглашение подобного рода, которое заключил Краснодарский край в целях реализации проектов в сфере ЖКХ. Всего с привлечением средств "ВЭБ.РФ" в Армавире реконструируют 70 километров водопроводных и 63 километра канализационных сетей, обновят 16 водопроводных насосных и 12 канализационных станций, парк автотранспортной и специализированной техники. Это, по данным пресс-службы, создаст условия для подключения к инженерным сетям новых предприятий. "Благодаря соглашению край получает возможность провести масштабную модернизацию системы водоснабжения, что улучшит качество воды для жителей и повысит надежность работы комплекса ЖКХ. Но главное здесь – это формат сотрудничества. ВЭБ.РФ выступает не только кредитором, но и прямым инвестором. Такой подход, когда наш партнер разделяет с нами риски и заинтересован в конечном результате, является залогом успешной реализации и устойчивого развития инфраструктуры на десятилетия вперед", – отметил на церемонии подписания соглашения министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, его слова приводит пресс-служба. Одной из ключевых задач участников проекта, как отмечается, выступает сохранение для граждан социально-ориентированного тарифа. Это становится возможным благодаря реализации проекта на основании механизма государственно-частного партнерства и, соответственно, повышению эффективности привлечения и использования бюджетных и внебюджетных средств, более предсказуемой долгосрочной финансовой модели инвестора, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что проект будет реализован в несколько этапов для минимизации неудобств для населения во время работ. Власти города уверены, что эти меры значительно улучшат экологическую ситуацию и повысят уровень комфорта для жителей Армавира. "Благодаря поддержке государственной корпорации "ВЭБ.РФ", которая предоставила льготный заем нашему концессионеру, мы получаем реальную возможность приступить к модернизации проблемных участков водопроводных и канализационных сетей на территории всего города. Это важный этап в развитии городской инфраструктуры, который улучшит качество жизни и создаст прочную основу для развития бизнеса в Армавире", – сказал глава Армавира Андрей Харченко, его слова приводит пресс-служба. Сейчас, как сообщается, концессионер формирует техзадания и сметы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.
https://ria.ru/20250731/krasnodar-2032544124.html
армавир
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969997264_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c54ed025514b10a5b4c799b1eeb016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армавир, росводоканал, краснодарский край
Краснодарский край, Армавир, Росводоканал, Краснодарский край
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения

Финансирование в 30 млрд руб направят на модернизацию водоснабжения в Армавире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтанция водоподготовки
Станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Станция водоподготовки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Льготное финансирование в размере около 30 миллиардов рублей направят на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Армавире, соглашение об этом подписали в Москве министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и глава Армавира Андрей Харченко вместе с представителями государственной корпорации "ВЭБ.РФ" и концессионером "Росводоканала", сообщает пресс-служба администрации региона.
Общий объем привлеченных краем средств составляет около 30 миллиардов рублей, "ВЭБ.РФ" направит краю 4,5 миллиарда рублей. По информации пресс-службы, это первое соглашение подобного рода, которое заключил Краснодарский край в целях реализации проектов в сфере ЖКХ.
Всего с привлечением средств "ВЭБ.РФ" в Армавире реконструируют 70 километров водопроводных и 63 километра канализационных сетей, обновят 16 водопроводных насосных и 12 канализационных станций, парк автотранспортной и специализированной техники. Это, по данным пресс-службы, создаст условия для подключения к инженерным сетям новых предприятий.
"Благодаря соглашению край получает возможность провести масштабную модернизацию системы водоснабжения, что улучшит качество воды для жителей и повысит надежность работы комплекса ЖКХ. Но главное здесь – это формат сотрудничества. ВЭБ.РФ выступает не только кредитором, но и прямым инвестором. Такой подход, когда наш партнер разделяет с нами риски и заинтересован в конечном результате, является залогом успешной реализации и устойчивого развития инфраструктуры на десятилетия вперед", – отметил на церемонии подписания соглашения министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, его слова приводит пресс-служба.
Одной из ключевых задач участников проекта, как отмечается, выступает сохранение для граждан социально-ориентированного тарифа. Это становится возможным благодаря реализации проекта на основании механизма государственно-частного партнерства и, соответственно, повышению эффективности привлечения и использования бюджетных и внебюджетных средств, более предсказуемой долгосрочной финансовой модели инвестора, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что проект будет реализован в несколько этапов для минимизации неудобств для населения во время работ. Власти города уверены, что эти меры значительно улучшат экологическую ситуацию и повысят уровень комфорта для жителей Армавира.
"Благодаря поддержке государственной корпорации "ВЭБ.РФ", которая предоставила льготный заем нашему концессионеру, мы получаем реальную возможность приступить к модернизации проблемных участков водопроводных и канализационных сетей на территории всего города. Это важный этап в развитии городской инфраструктуры, который улучшит качество жизни и создаст прочную основу для развития бизнеса в Армавире", – сказал глава Армавира Андрей Харченко, его слова приводит пресс-служба.
Сейчас, как сообщается, концессионер формирует техзадания и сметы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Ливневый коллектор в столице Кубани достроят до конца 2025 года
31 июля, 11:50
 
Краснодарский крайАрмавирРосводоканалКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала