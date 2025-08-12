Самарского предпринимателя арестовали по подозрению в крупном мошенничестве
Гендиректора самарской консалтинговой компании Rec арестовали на два месяца
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Гендиректор самарской консалтинговой компании Rec Никита Петухов арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, Петухов был задержан 6 августа по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"Железнодорожным районным судом Самары ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в прокуратуре Самарской области.
На сайте Российской гильдии управляющих и девелоперов указано, что Никита Петухов является гендиректором консалтинговой компании Real Estate Create (Rec). В материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что компания предоставляет услуги по консалтингу и управлению жилой и коммерческой недвижимостью.
В интервью местным изданиям сам предприниматель сообщал, что занимался в том числе развитием креативной среды в Самаре. В частности, последним таким его проектом стал центр труда и отдыха "Станкозавод", открытый на месте бывших цехов одноименного завода в историческом центре Самары.