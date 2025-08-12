https://ria.ru/20250812/arest-2034827040.html

Бывшему замгубернатора Брянской области продлили арест

ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Советский районный суд города Брянска продлил срок содержания под стражей Сергею и Антону Тимошенко по 13 октября", - сказал собеседник агентства. Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника. Исходя из имеющихся у агентства данных, по данному делу проходят еще три человека: посредник и два взяткодателя.

